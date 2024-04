Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf nimmt am Wochenende zwei gesuchte Männer fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Samsun/Türkei wurde am vergangenen Freitagabend (26.04.2024) ein Niederländer durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 57-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte im April des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen Insolvenzverschleppung gegen den bereits im Mai 2021 Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Höhe von 920 Euro konnte durch den in den Niederlanden lebenden Mann jedoch beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 46 Tagen abgewendet werden. Danach trat er seinen Flug in die Türkei an.

Am frühen Morgen des darauffolgenden Samstags dann stellten die Bundespolizeibeamten einen weiteren Niederländer fest, der beabsichtigte, nach Hurghada/Ägypten zu fliegen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle wurde festgestellt, dass auch der 63-Jährige gesucht wurde. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft Aachen im Dezember 2023 einen Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen gegen den im Mai 2023 rechtskräftig Verurteilten ausgestellt. Der ebenfalls in den Niederlanden lebende Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro ebenso vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 60 Tagen abwenden. Auch er setzte danach seine Reise fort.

