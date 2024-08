Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Mutmaßliche Diebe entwendeten Handtasche in Straßenbahn - Tatverdächtige identifiziert

Bonn (ots)

Am Donnerstag (22.08.2024) haben wir in unserer Pressemitteilung von 11:11 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5848605) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei unbekannten Männern gesucht. Sie stehen im Verdacht, am 25.05.2024 in einer Straßenbahn der Linie 66 eine Handtasche gestohlen zu haben. Zur Tatzeit zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr waren beide von der Videoüberwachung der Bahn aufgezeichnet worden.

Die Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich identifiziert. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit an. Die weitere Veröffentlichung der Fotos der Männer in den Medien ist damit hinfällig geworden.

