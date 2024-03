POL-NOM: Unfall mit drei Verletzten

Uslar (ots) - USLAR, (go), GUSTAV-FISCHER-STRASSE/ECKE ALLERSHÄUSER WEG, Montag, der 11.03.2024, 10:50 Uhr. Ein 36-jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die Gustav-Fischer-Straße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße. Auf Höhe der Unfallstelle übersah er den von rechts kommenden PKW eines 76-jährigen aus Uslar. Es kam zum Zusammenstoß. Der 76-jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro. Rückfragen ...

