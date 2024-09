Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Zeit von Sonntag (01.09.2054) auf Montag (02.09.2024) wurde in ein Reihenhaus in der Roonstraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen Sonntag, 13:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte über die rückwärtige Seite eines Reihenhauses in der Roonstraße gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde Wein entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

