POL-DN: Einbruch in Wohnhaus in Langerwehe - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (01.09.2024) und Montag (02.09.2024) kam es in der Grüntalstraße in Langerwehe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:20 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag zunächst Zutritt zum Garten des Hauses und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schlüssel sowie möglicherweise weitere Gegenstände, deren Umfang derzeit noch ermittelt wird. Nach der Tat verließen die Einbrecher das Objekt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sollten Sie im genannten Zeitraum in der Grüntalstraße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Leitstelle der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung.

