Polizei Düren

POL-DN: Brand eines Hochsitzes in Heimbach - Zeugen gesucht

Heimbach (ots)

Am Sonntag (01.09.2024) kam es in einem Waldgebiet in Heimbach-Hergarten zum Brand eines Hochsitzes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Hochsitz am Sonntag in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:20 Uhr von derzeit unbekannten Tätern vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Brand geben können, sich während der Bürozeiten unter der Telefonnummer 02421 949-8126 beim zuständigen Sachbearbeiter des Kriminalkommissariates und außerhalb unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell