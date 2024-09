POL-DN: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße bei Motorradkontrollen in der Eifel

Aldenhoven (ots) - Am Sonntagmorgen (01.09.2024) gegen 08:35 Uhr ereignete sich auf der B56 in Höhe der Einmündung zur K12 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann aus Aldenhoven beabsichtigte, von der K12 nach links auf die B56 aufzufahren, übersah jedoch einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 41-Jährigen aus Übach-Palenberg, der in Fahrtrichtung Aldenhoven unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß ...

