POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Ratzeburg (ots) - 03. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 01.-02.05.2024 - Jersbek und Bargfeld-Stegen In der Nacht 01./02.05.2024 kam es zu Einbrüchen in Bargfeld-Stegen und Jersbek, jeweils in Räumlichkeiten von Sportstätten. In der Zeit zwischen 20.00 Uhr bis 07.30 Uhr kam es im Waldweg in Bargfeld-Stegen sowie im Oberteicher Weg in Jersbek zu Einbrüchen, bei denen die Türen gewaltsam geöffnet wurden. Die Räumlichkeiten ...

mehr