Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Sportanlagen

Ratzeburg (ots)

03. Mai 2024 | Kreis Stormarn - 01.-02.05.2024 - Jersbek und Bargfeld-Stegen

In der Nacht 01./02.05.2024 kam es zu Einbrüchen in Bargfeld-Stegen und Jersbek, jeweils in Räumlichkeiten von Sportstätten.

In der Zeit zwischen 20.00 Uhr bis 07.30 Uhr kam es im Waldweg in Bargfeld-Stegen sowie im Oberteicher Weg in Jersbek zu Einbrüchen, bei denen die Türen gewaltsam geöffnet wurden. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt, über mögliches Stehlgut kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts Konkretes angegeben werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen. Wer hat in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges in Bargfeld-Stegen oder Jersbek beobachtet? Hinweise dazu werden unter der Telefonnummer 04102/8090 entgegengenommen.

