Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Leichtes Spiel

Meißenheim (ots)

Eine im Innenraum eines Audi zurückgelassene Handtasche dürfte einen bislang unbekannten Autoaufbrecher am Donnerstag dazu animiert haben, zwischen 13 Uhr und 19 Uhr eine Seitenscheibe des Wagens einzuschlagen und die Tasche mit Bargeld sowie verschiedenen Ausweisdokumenten und Kundenkarten in seinen Besitz zu bringen. Der Audi war im Stockplatzweg im Bereich der Zufahrt zum dortigen Baggersee abgestellt. In Fahrzeugen zurückgelassene Wertsachen sind eine willkommene Beute für Diebe. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Autos keine geeigneten Aufbewahrungsorte für wertige Besitztümer und auch Ausweisdokumente sind.

