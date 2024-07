Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Exhibitionistische Handlungen, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt bitten im Zusammenhang mit dem exhibitionistischen Auftreten eines 59 Jahre alten Mannes am Dienstagnachmittag im Freibad Bühlertal , dass sich Tatzeugen unter der Rufnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst melden. Insbesondere sind die Beobachtungen von Eltern mit ihren Kinder sowie das direkte Aufeinandertreffen einer noch unbekannten Jugendliche am Kiosk mit dem 59-Jährigen von Bedeutung.

/wo

Erstmeldung vom 10.07.24, 9:42 Uhr

Bühlertal Ein Mann hat sich am Dienstagnachmittag vor mehreren Badegästen in einem Freibad ohne Hose präsentiert. Gegen 16 Uhr soll der 59-Jährige mit heruntergelassener Hose über eine Liegewiese gelaufen sein und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Nach Ansprache durch den Bademeister sowie einem Zeugen soll er sich in einer Toilettenkabine eingeschlossen und wirr vor sich hin gesprochen haben. Beamte des Polizeireviers Bühl brachten den augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen exhibitionistischen Handlungen.

/ph

