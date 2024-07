Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei leblose Personen aufgefunden

Lahr (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 11 Uhr, wurde der Polizei eine leblose Person in einem Bach in der Industriestraße in Lahr-Langenwinkel gemeldet. Vor Ort konnte ein männlicher Leichnam festgestellt werden, der sich nach ersten Erkenntnissen schon längere Zeit in dem Bach befunden haben muss. Durch aufgefundene Identitätspapiere geht die Polizei momentan davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen 38-jährigen Litauer handelt, der bis zum 25.06.2024 in der Nähe des Auffindeortes wohnte. Der Mann wurde seit dem 05.07.2024 offiziell als vermisst gemeldet. Der Leichnam wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen. Da es momentan keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt, geht die Polizei derzeit von einem Unglücksfall aus.

Bereits am Freitag den 28.06.2024 wurde auf einer Wiese in der Nähe der Industriestraße in Lahr-Langenwinkel eine männliche Leiche aufgefunden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 57-jähriger Litauer, der gemeinsam mit dem oben genannten 38-Jährigen ebenfalls bis Ende Juni in der Nähe des Auffindeortes wohnte. Nachdem die beiden Verstorbenen, aufgrund beruflicher Probleme, die von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Wohnungen verlassen mussten, sollen sie sich auf einer Wiese im Bereich der Industriestraße niedergelassen und dort dem Alkohol zugesprochen haben. Zur Ermittlung der genauen Todesursachen wurde die Obduktion der beiden Leichname veranlasst.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen gibt es für die Kriminalpolizei in beiden Fällen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden. /vo

