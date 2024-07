Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Im Zuge der Schlichtung eines Streits hat ein 31 Jahre alter Mann bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet, sodass er zu Boden gebracht und in Handschellen gelegt werden musste. Der 31-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ausgangslage war ein kurz vor 1:30 Uhr gemeldeter Streit unter mehreren Männern in einer Asylunterkunft in der Straße "Am Sägeteich". Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes baten um Unterstützung der Polizei. Weil sich der 31-Jährige durch sein aggressives und provokantes Verhalten besonders hervortat und eine angedrohte Gewahrsamnahme nicht fruchtete, wurde diese in die Tat umgesetzt. Beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung kam es dann letztlich zur massiven Gegenwehr und den Widerstandshandlungen des Delinquenten, was nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte mündete.

/wo

