POL-OG: Achern - Ingewahrsamnahme

Baden-Baden (ots) - Ein ungebetener Besucher trieb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Luisenstraße sein Unwesen. Ein älteres Ehepaar wachte in ihrem Schlafzimmer auf, da sie eine unbekannte Person bei sich im Haus wahrnahmen. Der Täter gelangte mutmaßlich durch das Öffnen eines Klappladens an die gekippte Balkontür, die er gewaltsam aufdrückte. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchte der Täter die Zimmer ...

