POL-VIE: Unbekannte brechen in Kinderparadies ein - Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung

Viersen-Ummer (ots) - In der Nacht zu Sonntag, den 7. Juli, wurde zwischen 3:10 Uhr und 3:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Kreuelsstraße in Viersen-Ummer eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Inneren des Gebäudes und durchwühlten beide Wohnungen. Bisher ist nur bekannt, dass Bargeld gestohlen wurde. Eine Sicherheitskamera im ...

