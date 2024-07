Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Ummer: Einbruch in Zweifamilienhaus - Beide Wohnungen durchwühlt

Viersen-Ummer (ots)

In der Nacht zu Sonntag, den 7. Juli, wurde zwischen 3:10 Uhr und 3:30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Kreuelsstraße in Viersen-Ummer eingebrochen. Der oder die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Inneren des Gebäudes und durchwühlten beide Wohnungen. Bisher ist nur bekannt, dass Bargeld gestohlen wurde. Eine Sicherheitskamera im Gartenbereich zeichnete eine Person auf, die dunkle Stiefel, dunkle Handschuhe und offenbar einen weißen Schutzanzug trug. Haben Sie den Einbruch beobachtet? Bitte melden Sie Ihre Informationen unter der Rufnummer der Polizei: 02162/377-0. /jk (531)

