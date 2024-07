Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zwei Männer versuchen mit Flex, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen und flüchten anschließend

Kempen (ots)

Am Sonntag gegen 4 Uhr morgens versuchten in der Straße "An der Flöth" in Kempen zwei unbekannte Männer, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge wurde zur besagten Uhrzeit durch laute Werkzeuggeräusche geweckt. Er ging nach draußen und sah zwei Männer, die mit einer Akku-Flex versuchten, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als der Zeuge die beiden ansprach, flüchteten sie in Richtung Oedter Straße. Beide Männer waren etwa 180-185 cm groß und dunkelhäutig. Einer trug einen dunklen Kapuzenpullover, der andere eine helle Jacke. Haben Sie die beiden Männer gesehen? Bitte geben Sie Ihre Hinweise bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 ab. /jk (530)

