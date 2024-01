POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Gersheim und Mandelbachtal

Bexbach (ots) - Am 29.01.2024, zwischen 08:10 und 08:15 Uhr, ereignete sich in der Susannastraße in Bexbach ein Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin befuhr besagte Straße aus der Poststraße kommend in Richtung Wellesweilerstraße. Dabei beschädigte sie mit ihrem rechten Außenspiegel ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im ...

