POL-VIE: Schwalmtal-Hehler: Auffahrunfall und Gefährdungsdelikt- Radfahrer muss zur Blutprobe

Am Samstagabend gegen 23.20 Uhr fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Roermond mit ihrem Wagen auf der Straße 'Hehler' in Richtung 'Am Wasserturm'. Ein 21-jähriger Radfahrer aus Osnabrück fuhr zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg. Kurz vor der Einmündung führt der Radweg auf die Fahrbahn. Der 21-Jährige bemerkte hier offenbar zu spät, dass der Pkw an der Einmündung abbremste und fuhr von hinten auf den Wagen auf. Hierbei stürzte der 21-Jährige und wurde dadurch leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bestätigte ein freiwilliger Alkoholtest, dass der Radfahrer alkoholisiert unterwegs war. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Warum es der Radfahrer so eilig hatte, konnte das Einsatzteam vor Ort klären: Der 29-jährige Beifahrer der Niederländerin hatte offenbar während der Fahrt eine leere Bierflasche aus dem Fenster geworfen, die den 21-jährigen Radfahrer nur knapp verfehlte. An der Einmündung wollte der 21-Jährige den Beifahrer zur Rede stellen. Gegen den 29-jährigen Brüggener fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht noch Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Erreichbar ist das Kommissariat über die 02162/377-0. /wg (532)

