POL-OG: Rust - Zeugen gesucht

Rust (ots)

Am Mittwochabend soll es gegen 19 Uhr in der Straße "Am Dreschkopf" zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei maskierte Männer gekommen sein, weshalb die Ermittler beim Polizeiposten Rust nun auf der Suche nach Zeugen sind. Die Unbekannten sollen nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst an der Tür eines Wohnhauses geklingelt und offenbar beim Öffnen der Tür unvermittelt mit Pfefferspray ins Gesicht einer Bewohnerin gesprüht haben. Die Frau rief ihren Ehemann zu Hilfe, der unverzüglich die Polizei alarmierte. Die mutmaßlichen Täter flüchteten indes unerkannt in Richtung Kreisverkehr Innerer Ring/Ritterstraße. Sie werden wie folgt beschrieben: einer der Männer trug einen blauen Arbeitshelm und eine Arbeitshose, der andere trug eine graue Arbeitshose. Die Hintergründe des Vorfalles sind bislang noch unbekannt. Die Beamten des Polizeipostens Rust bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer: 07822 78933-0 zu melden.

