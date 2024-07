Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahren ohne Versicherungsschutz

Lahr (ots)

Am Mittwoch befuhr ein E-Scooter-Fahrer den Kreisverkehr in der Goethestraße um anschließend in diese einzubiegen. Dort hielt der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug an und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten des Polizeireviers Lahr fest, dass dem Roller ein entsprechendes Versicherungskennzeichen fehlte. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und auf das Polizeirevier gebracht. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige. /st

