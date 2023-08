Polizei Düren

POL-DN: Zwei Transporter entwendet - Zeugen gesucht

Jülich/ Inden (ots)

Am Montag (07.08.2023) nahm die Polizei Jülich gleich zwei Anzeigen zu Diebstählen von Kastenwagen auf.

In Jülich meldete sich ein 54-jähriger Nutzer eines Citroen Jumpers bei der Polizei. Gegen 07:36 Uhr musste er feststellen, dass sein, auf der Lorsbecker Straße abgestellter, Firmenwagen nicht mehr am Abstellort war. Er hatte das Fahrzeug am Sonntag (06.08.2023) gegen 16:30 Uhr letztmalig gesehen.

Gegen 12:15 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Jülich in das Gewerbegebiet Inden-Pier gerufen. Ein 62-Jähriger hatte den Diebstahl eines Fiat-Transporters gemeldet. Das Fahrzeug war am Freitag (04.08.2023) auf dem Firmengelände an der Industriestraße gegen 17:30 Uhr abgestellt worden. Am Montag, gegen 11:00 Uhr stellte er fest, dass der Kastenwagen nicht mehr am Abstellort war.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet, wer kann etwas zum Verbleib beider Fahrzeuge oder den Tätern sagen? Hinweise nimmt die Leitstelle unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell