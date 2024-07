POL-OG: Appenweier, A5 - Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Bietigheim (ots) - Trotz mehrfacher Aufforderung durch eine Schulhofaufsicht, nicht mit ihrem Hund über den Schulhof zu gehen, lief eine Frau mit ihrem Vierbeiner am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr über das Gelände einer Schule in der Wilhelmstraße. Eine 6-jährige Schülerin aus einer Gruppe Kinder, die sich auf dem Pausenhof aufhielten und offenbar auf den Malteser zugingen, wurde daraufhin von dem Tier in den Daumen ...

mehr