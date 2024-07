Gernsbach, Scheuern (ots) - Am Mittwoch gegen 10:45 kam es aufgrund eines Überholmanövers zu einem Unfall mit einem Schaden von zirka 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 78 Jahre alte VW-Tiguan-Lenkerin auf der Scheuerner Straße und hielt an einer Baustelle am rechten Fahrbahnrand hinter einem geparkten Pkw an, um den Gegenverkehr vorbeifahren zu lassen. Hinter der Fahrerin fuhr ein 59-Jähriger ...

mehr