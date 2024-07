Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Unfall durch Überholmanöver

Gernsbach, Scheuern (ots)

Am Mittwoch gegen 10:45 kam es aufgrund eines Überholmanövers zu einem Unfall mit einem Schaden von zirka 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 78 Jahre alte VW-Tiguan-Lenkerin auf der Scheuerner Straße und hielt an einer Baustelle am rechten Fahrbahnrand hinter einem geparkten Pkw an, um den Gegenverkehr vorbeifahren zu lassen. Hinter der Fahrerin fuhr ein 59-Jähriger VW-Passat-Fahrer, der nach eigenen Angaben irrtümlicherweise davon ausgegangen sein soll, dass die Frau parkte und daraufhin zum Überholen des VW-Tiguan ansetzte. Gleichzeitig scherte die 78-Jährige aus, um an der Engstelle vorbei zu fahren, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. /jo

