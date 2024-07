Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Alkoholisierte Fahrradfahrerin

Bühl (ots)

Alkoholkonsum lies offenbar eine Fahrradfahrerin am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Leopoldstraße vom Rad stürzen. Die Seniorin fuhr von der Johann-Fraaß-Straße Richtung Obervogt-Häfelin-Straße und stürzte mutmaßlich aufgrund ihres hohen Alkoholpegels in einer Hofeinfahrt. Eine Anwohnerin informierte die Polizei, die einen freiwilligen Alkoholtest mit der Radfahrerin durchführte. Aufgrund ihrer rund eineinhalb Promille, wurde die Frau zur weiteren Untersuchung und zur Blutabnahme auf das Polizeirevier Bühl gebracht. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell