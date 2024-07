Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Fautenbach - Festnahme, Zeugen gesucht

Achern, Fautenbach (ots)

Nachdem eine aufmerksame Zeugin am Sonntag die Polizei alarmierte, konnte ein 25-jähriger Mann festgenommen werden, gegen den ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen besonders schweren Diebstahls eines E-Bikes vorlag. Gegen 4 Uhr rief eine Frau die Polizei zu Hilfe, weil sie offenbar einen Schlag und eine Alarmanlage sowie eine dunkel gekleidete Person mit einem Rucksack in der Straße "Im Kreisenbühnd" wahrnehmen konnte. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf und stellten zeitnah in der unmittelbaren Umgebung einen aufgebrochenen Pkw fest. Aus diesem wurden nach Angaben des ermittelten Besitzers zwei Paar Schuhe entwendet. Kurz darauf konnte im Bereich der Talstraße ein Radfahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurden die beiden mutmaßlich gestohlenen Paar Schuhe im Rucksack des Mannes sichergestellt. Daneben auch Mobiltelefone, Bargeld und Messer, die mutmaßlich ebenfalls in Zusammenhang mit Diebstählen stehen dürften. Auch das Fahrrad, das er fuhr, erwies sich als in dieser Nacht erlangtes Diebesgut. Die rechtmäßige Eigentümerin konnte informiert werden. Der Festgenommene wurde am Montag beim Amtsgericht Achern einem Richter vorgeführt, der dann den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht die Möglichkeit, dass der 25-Jährige nicht alleine unterwegs war. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

/st

