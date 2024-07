Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Zeugenaufruf nach Einbruch

Hohberg, Hofweier (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am späten Mittwochabend verbotswidrig Zutritt in eine Apotheke in der Franckensteinstraße. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Gesuchten gegen 23:45 Uhr gewaltsam die Schiebetür zum Verkaufsraum und durchsuchten die Räumlichkeiten. Offenbar durch Gäste eines benachbarten Restaurants gestört, flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug vom Tatort. Laut den Zeugenaussagen handelt es sich bei den Unbekannten um drei Personen mit einem in Frankreich zugelassenen Fahrzeug. Die Täter flüchteten mutmaßlich in die Richtung der französischen Grenze. In der Apotheke konnten bislang keine Fehlbestände festgestellt werden. Zeugen die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, melden sich bitte bei den Beamten des Polizeiposten Hohberg unter 07808 91480.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell