Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Unfall mit Notarzteinsatzfahrzeug - Frau leicht verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.06.2024:

Fritzlar

Unfall mit Notarzteinsatzfahrzeug

Unfallzeit: Montag, 03.06.2024, 13:31 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person unter Beteiligung eines Notarzteinsatzfahrzeugs.

Gegen 13:31 Uhr befuhr ein Lkw (3,5 t.) sowie ein Golf die B450 hintereinander die Bundesstraße 450 aus Borken kommend in Fahrtrichtung Fritzlar. Auf Höhe des Flugplatzes (KM 0,8) kam im Begegnungsverkehr ein im Einsatz befindliches Notarzteinsatzfahrzeug unter der Nutzung von Sonderrechten entgegen. Der Lkw verlangsamte seine Geschwindigkeit und fuhr an den rechten Fahrbahnrand und machte somit die Fahrbahn frei. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr die nachfolgende Golf-Fahrerin an dem Lkw vorbei und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Notarzteinsatzfahrzeug.

Durch die Kollision dreht sich das Notarzteinsatzfahrzeug und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Der Golf wurde nach rechts gegen den Lkw geschleudert.

Die 45-jährige Golf-Fahrerin aus Frielendorf wurde hierbei leicht verletzt und wurde zur weiteren Versorgung in das Fritzlarer Krankenhaus verbracht.

Die Besatzung des NEF, eine 49-Jährige aus Fritzlar sowie ein 25-Jähriger aus Borken, blieben unverletzt. Auch der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. An dem Notarzteinsatzfahrzeug sowie an dem Golf entstand Totalschaden. Insgesamt wird die Schadenshöhe auf 90.000 EUR geschätzt.

Die Bundesstraße 450 musste wegen der Aufräumarbeiten für eineinhalb Stunden voll- bzw. halbseitig gesperrt werden.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

