POL-DA: Nauheim: Zeugen nach Einbruch in Nauheim gesucht

Nauheim (ots)

Zwischen Freitag (16.6.) um 16:00 Uhr und Sonntag (18.6.) um 19:30 Uhr sind Kriminelle in einen Kindergarten in der Emil-von-Behring-Straße in Nauheim eingebrochen. Scheinbar nutzten die bislang noch unbekannten Täter ein gekipptes Fenster aus, um in das Anwesen einzudringen. Was alles genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses Einbruchs. Falls jemand verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

