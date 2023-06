Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Roßdorf (ots)

Kriminelle sind am Samstag (17.6.) in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen, haben die Räume nach Beute durchsucht und sind fündig geworden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und Geld. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden an der Terrassentür, über die sie gewaltsam in das Objekt gelangten, wird aktuell auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

