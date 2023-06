Erzhausen (ots) - Am Samstag (17.6.) haben Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße heimgesucht. In der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr verschafften sich die gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume samt Schränken nach Wertvollem. Ob und in welchem Umfang sie fündig wurden, ist derzeit noch nicht abschließend ...

