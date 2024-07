Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Verkehrsunfall

Oberwolfach (ots)

Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich jedoch glücklicherweise niemand verletzte. Gegen 14 Uhr befuhr eine 67-jährige Ford-Lenkerin die Franz-Disch-Straße und wollte offenbar im Einmündungsbereich der Allmendstraße nach links abbiegen. Nach derzeitigem Kenntnistand missachtete sie hierbei die Vorfahrt einer auf der L96 in Richtung Wolfach fahrenden 72-jährigen Opel-Fahrerin und kollidierte in der Folge mit dieser. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin erwartet nun eine Bußgeldverfahren. /st

