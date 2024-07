Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Meinungsverschiedenheit zugeschlagen

Lahr (ots)

Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei 41 und 57 Jahre alten Männern haben sich am Donnerstagnachmittag in einer Obdachlosenunterkunft in der Biermannstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. Der jüngere soll hierbei derart in Rage geraten sein, dass er gegen 16:30 Uhr mit Fäusten und Gegenständen auf sein 16 Jahre älteres Gegenüber eingeschlagen haben soll. Eine Untersuchung des Rettungsdienstes lehnte der Geschlagene ab. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

