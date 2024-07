POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen PKW - Zeugen gesucht

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden mehrere Werkzeuge aus Containern einer Baustelle aus der Straße "Neugraben" in Ladenburg entwendet. Der Schaden belief sich hierbei auf rund 25.000 Euro. An einer entwendeten Reinigungsmaschine hatte der Eigentümer in der ...

mehr