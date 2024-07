Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeuge nach Einbruchsdiebstahl sichergestellt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden mehrere Werkzeuge aus Containern einer Baustelle aus der Straße "Neugraben" in Ladenburg entwendet. Der Schaden belief sich hierbei auf rund 25.000 Euro. An einer entwendeten Reinigungsmaschine hatte der Eigentümer in der Vergangenheit einen GPS-Tracker angebracht. Das Ortungsgerät führte die Polizeibeamten in einen Frankfurter Stadtteil zu einem dort abgestellten Transporter. Als sie das Fahrzeug öffneten, stellten sie die gestohlene Maschine sowie weitere mutmaßlich gestohlene Werkzeuge fest. Gegen den 55-jährigen Nutzer des Transporters wird nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls geführt.

