Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Einladung zur Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehrverband Pinneberg 02.03.2024 ab 13:30 Uhr an der FTZ in Tornesch-Ahrenlohe

Pinneberg (ots)

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg Termin: Sonnabend, 2. März 2024, 13.30 Uhr an der FTZ, Alte Bundesstraße 10 in Tornesch-Ahrenlohe

wir laden Sie hiermit herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des KFV Pinneberg am Sonnabend, 2. März 2024 ein. Beginn ist um 13.30 an der FTZ, Alte Bundesstraße 10 in Tornesch-Ahrenlohe. Im Mittelpunkt der Versammlung steht die Neuwahl eines Kreiswehrführers. Der derzeitige Kreiswehrführer Frank Homrich (Freiwillige Feuerwehr Wedel) scheidet auf Grund seines Alters aus und geht in den verdienten Feuerwehrruhestand. Als Nachfolger ist der stellvertretende Kreiswehrwehrführer Stefan Mohr (Freiwillige Feuerwehr Elmshorn) vorgeschlagen; er hat auch schon seine Bereitschaft erklärt für diese Wahl zur Verfügung zu stehen. Für eine eventuelle Nachwahl des Stellvertreterposition steht Christian Grundorf (Freiwillige Feuerwehr Haseldorf) bereit. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht wie jedes Jahr die Möglichkeiten von Fotoaufnahmen und O-Tönen. In der Anlage erhalten sie einen Überblick über den geplanten Ablauf der Veranstaltung. Die Veranstaltung beginnt um 13.30 Uhr und wird erfahrungsgemäß bis etwa 17.00 Uhr andauern. Über eine Rückmeldung ob sie teilnehmen würde ich mich sehr freuen.

