Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB23 bei Tornesch - Autofahrer lebensbedrohlich verletzt

Pinneberg (ots)

Datum: Montag, 05. Februar 2024, 20.42 Uhr +++ Einsatzort: BAB23 Richtung Süden,zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg Nord +++ Einsatz: TH Y (Technische Hilfe Standard, Menschenleben in Gefahr)

Tornesch - Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Tornesch um 20.42 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die BAB 23 zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg Nord in Fahrtrichtung Süden alarmiert. Aus ungeklärter Ursache ist ein PKW von der Autobahn abgekommen und auf dem Dach liegend auf dem Seitenstreifen zum stehen gekommen.

Den ersteintreffenden Einsatzkräften bot sich ein Bilder der Verwüstung an der Einsatzstelle. Sie fanden einen stark deformierten PKW auf dem Dach liegend auf dem Seitenstreifen vor. Der Motorblock war Aufgrund der Stärke des Unfalls aus dem PKW herrausgerissen.

Umgehend wurde eine erste Lageerkundung durchgeführt und der Brandschutz sichergestellt. Durch das umsichtige Handeln der Ersthelfer, konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ein Entstehungsbrand am verunfallten PKW mit einem Pulverlöscher abgelöscht werden.

In Abprache mit dem Rettungsdienst wurde der Patient, welcher nicht im PKW eingeklemmt war, schonend aus dem PKW gerettet. Die Fahrertür war aufgrund der Stärke des Unfallhergangs aus dem Fahrzeug gerissen. Der Patient wurde nach weiterer ärtzlicher Bahandlung im Rettungswagen (RTW) mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Des Weiteren wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert und ausgeleuchtet.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde durch die Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen.

Im weiteren Einsatzverlauf übernahm das THW Elmshorn die Absperrmaßnahmen und leuchtet die Einsatzstelle für den Sachverständigen aus.

Zur Schadenhöhe und Unfallursach kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Parallel zu diesem schweren Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Tornesch um 21.09 Uhr zu einem gemeldeten PKW Brand in der Ahrenloher Strasse alarmiert. Dieser Einsatz wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Tornesch, welche sich noch in Bereitstellung am Feuerwehrgerätehaus befanden, abgearbeitet. Die Einsatzkräfte konnten einen Entstehungsbrand in einem PKW löschen.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Tornesch: 30 mit 6 Fahreugen, KFV-Pinneberg: 1 mit 1 Fahrzeug, Polizei: 6 mit 3 Fahrzeugen, Rettungsdienst (RKiSH): 6 mit 2 RTW und 1 NEF, THW-Elmshorn: 6 Fahrzeuge

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell