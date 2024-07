Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Diebstahl von Kupferrohren an Marienkapelle - Zeugen gesucht!

Wiesenbach (ots)

Erneut entwendeten noch unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 08 Uhr und 16 Uhr mehrere Kupferrohre in Wiesenbach, welche an der Marienkapelle befestigt waren. Bei dem Objekt handelt es sich um eine kleine Kirche, welche im Kapellenweg aufgrund der Lage in einem Waldgebiet schwer einsehbar ist.

Bereits am 06.07. sowie am 07.07.2024 kam es in der Hauptstraße zu gleichgelagerten Diebstählen an der Kirche "St. Michael".

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit noch geprüft.

Das Polizeirevier sucht nun dringend nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

