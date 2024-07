Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen um kurz nach 04 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Mühltalstraße und erbeutete Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge machte sich die Täterschaft zunutze, dass die Wohnungsinhaberin einen Schlüssel an einer Nebentür stecken ließ. Im Inneren erbeutete die Täterschaft mehrere Tablets, Smartphones sowie einen Geldbeutel. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

