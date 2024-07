POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrerin - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Am Dienstag stellte eine 47-Jährige um kurz vor 14 Uhr ihren E-Scooter der Marke Metz vor einem Anwesen in der Handschuhsheimer Landstraße ab. Dabei sicherte sie ihr Fahrzeug mit einem Schloss, dass sie an einem Metallzaun befestigte. Als sie gegen 16 Uhr zurückkam, musste sie feststellen, dass der schwarze E-Scooter vom Typ Moover Plus gestohlen worden war. Der Schaden beträgt fast 2.000 Euro. Das ...

