POL-MA: L592/Sinsheim: 45.000 Euro Schaden und leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall

L592/Sinsheim (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr fuhr ein 59-jähriger Peugeot-Fahrer von der A6 ab, um auf die L592 in Richtung Sinsheim-Reihen abzubiegen. Dabei übersah der Peugeot-Fahrer eine 29-jährige BMW-Fahrerin, welche in Richtung Sinsheim-Steinsfurt unterwegs war. Durch die Kollision wurden der Peugeot-Fahrer und dessen beiden Beifahrer leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 45.000 Euro.

