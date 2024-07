Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Minderjährige E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 55-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstag gegen 16:30 Uhr auf der Straße "Alte Bahnhofstraße" in Richtung Ortsmitte unterwegs, als eine 13-Jährige mit einem E-Scooter zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn fuhr. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass der Fuß des Mädchens von dem rechten Vorderreifen des Audis überrollt wurde. Hierbei wurde sie leicht verletzt und zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen ist durch den Unfall kein Sachschaden entstanden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

