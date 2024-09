POL-DN: Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl in Merzenich

Düren (ots) - Am späten Samstagabend befuhr ein 39jähriger mit seinem PKW die Veldener Straße in Richtung Philippstraße. Dabei übersah er an der Kreuzung Veldener Straße / Fritz-Erler-Straße die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Als er die Kreuzung überquerte kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 29jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung aus der Paradiesstraße in Richtung Fritz-Erler-Straße befuhr. ...

mehr