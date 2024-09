Polizei Düren

POL-DN: Rote Ampel übersehen - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Düren (ots)

Am späten Samstagabend befuhr ein 39jähriger mit seinem PKW die Veldener Straße in Richtung Philippstraße. Dabei übersah er an der Kreuzung Veldener Straße / Fritz-Erler-Straße die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Als er die Kreuzung überquerte kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 29jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung aus der Paradiesstraße in Richtung Fritz-Erler-Straße befuhr. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und beide Unfallbeteiligten, sowie der Beifahrer des 29jährigen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt.

