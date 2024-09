Polizei Düren

POL-DN: Fake-Date endet im Raubüberfall

Düren (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024, gegen 18:00 Uhr, traf ein 20-jähriger Jülicher am Parkplatz des Nordeingangs des Hauptbahnhofes in Düren ein. Zuvor hatte er sich mit einer ihm nicht näher bekannten weiblichen Person für dieses Treffen an der Örtlichkeit verabredet. Am Bahnhof traf er dann nicht auf die weibliche Person, sondern auf insgesamt 4 ihm unbekannte, männliche Jugendliche. Nach einem kurzen verbalen Streit wurde er dann von den Jugendlichen körperlich attackiert. Hierbei verlor er sein Handy und seinen Pullover, welche von den Tätern mitgenommen wurden. Der Geschädigte konnte die 4 tatverdächtigen Jungen nur sehr vage beschreiben. Demnach wären sie alle zwischen 14 und 20 Jahre alt und allesamt dunkel bekleidet gewesen. Durch den Angriff erlitt der 20-jährige Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus in Düren medizinisch versorgt wurden. Hinweise zu der Tat und den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Düren unter 02421/949-0 entgegen.

