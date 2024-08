Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gemeinsame Pressemitteilung zum Altstadtfest Jever 2024 von Stadt und Polizei

Jever (ots)

Die Stadt Jever und das Polizeikommissariat Jever widmen sich aktuell gemeinsam mit den Hilfsorganisationen DRK, THW und der Feuerwehr den Einsatzplanungen für das anstehende Altstadtfest in der Innenstadt von Jever, welches vom 09.08.- 11.08.2024 stattfindet.

In den vergangenen Jahren verlief das Altstadtfest aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich, vereinzelt lassen sich Konflikte auf solchen Festen nicht gänzlich vermeiden; oftmals sind diese auf die Vielzahl an Menschen und den Konsum von Alkohol zurückzuführen. Auch in diesem Jahr will die Polizei einen friedlichen Verlauf gewährleisten. Dazu wurde deshalb eine gemeinsame Lagebeurteilung zwischen Polizei und Stadt Jever durchgeführt und ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Vor Festbeginn wird nochmals eine Sicherheitsbegehung stattfinden. Zu den hieraus erwachsenen Maßnahmen gehören auch sogenannte Betretungsverbote. Die diesjährigen Betretungsverbote richten sich gegen Personen, die polizeilich wiederholt in Erscheinung getreten sind und damit die öffentliche Sicherheit gefährden. Hierzu gehören u.a. Angehörige hiesiger Clanfamilien und Personen, die Bezug zu einer Rocker-Gruppierung haben. Die Polizei wird die Veranstaltung insbesondere in den Abend- und Nachtstunden mit einem verstärkten Kräfteaufgebot begleiten. Dazu wird die Polizei Jever bereits zum dritten Mal durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Um die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen zu gewährleisten, sind bereits in dieser Woche gemeinsam mit dem Jugendamt des Landkreises Friesland gezielt Alkoholtestkäufe in umliegenden Märkten und Geschäften durchgeführt worden. In vier von neun Testkäufen kam es hierbei zu einem Verkauf von Alkohol an eine minderjährige Testkäuferin.

Während des Festes werden deshalb nicht nur aus diesem Grund gemeinsam von Polizei, Ordnungs- und Jugendamt weitere Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf dem gesamten Gelände des Altstadtfestes Glasverbot herrscht. Mitgeführte Glasbehälter sind in den bereitgestellten Containern zu entsorgen.

Wie bei allen öffentlichen Veranstaltungen werden auch beim Altstadtfest ausreichend öffentliche Toiletten vorhanden sein. Sollten Personen beim Urinieren in der Öffentlichkeit festgestellt werden, hat dies die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens zur Folge.

Das Altstadtfest ist freitags bis 02:00 Uhr und samstags bis 04:00 Uhr geöffnet.

Das Ordnungsamt wird im gesamten Zeitraum vor Ort sein.

+++ Appell an die Bevölkerung +++

Die Stadt Jever und das Polizeikommissariat Jever richten sich mit einem Appell an die Bevölkerung:

"Die Polizei wird die Sicherheit der Veranstaltung gewährleisten und bei Zuwiderhandlungen konsequent einschreiten." Hinweise während der Veranstaltung sind der Polizei vor Ort, telefonisch an das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 oder per Notruf über die 110 mitzuteilen.

