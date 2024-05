Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Achtung vor falschen Zollbeamten

Zoll warnt vor falschen Vollziehungsbeamten im Raum Mannheim

Karlsruhe (ots)

Die Hauptzollämter Lörrach und Karlsruhe warnen vor falschen Vollziehungsbeamten des Zolls, insbesondere im Raum Mannheim. Erst kürzlich wurde der Behörde mitgeteilt, dass ein "angeblicher" Zollbeamter bei einem Mannheimer Bürger an der Wohnung geklingelt und vorgegeben habe, Forderungen für ein Hauptzollamt einziehen zu wollen.

Die Vollziehungsbeamten des Zolls sind in zivil unterwegs und weisen sich deshalb immer über ihren Dienstausweis oder ihre Dienstmarke aus. Die Beamten erklären genau, in welcher Vollstreckungsangelegenheit sie tätig sind. Außerdem werden derartige Haus- oder Unternehmensbesuche zuvor schriftlich angekündigt.

"Wenn Sie Zweifel an der Legitimation eines Beschäftigten der Zollverwaltung oder der Echtheit des vorgezeigten Ausweises haben, wenden Sie sich bitte an die Zolldienststelle des angeblichen Zollbeamten. Bei verdächtigen Personen oder einer Gefahr wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf 110." so Alina Holm, Sprecherin des Hauptzollamts Karlsruhe.

