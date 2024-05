HZA-KA: 22. Mai 2024: Internationaler Tag der biologischen Vielfalt / Zoll leistet wichtigen Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Karlsruhe (ots) - Die Zollzahlstelle des Hauptzollamts Karlsruhe in der Philipp-Reis-Str. 4, 76137 Karlsruhe ist am 25.04.2024 ab 12 Uhr geschlossen. Einzahlungen, wie zum Beispiel die KFZ-Steuer, können in dieser Zeit beim Zollamt Karlsruhe in der Pfannkuchstr. 15, 76185 Karlsruhe getätigt werden. Am 26.04.2024 steht die Zollzahlstelle wieder regulär zur Verfügung. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Karlsruhe Anne ...

