Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Schwerverletzter Mann nach Streit im Stadtpark - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am 17.05. meldete ein Zeuge über den Notruf einen schwerverletzte männliche Person im Stadtpark in Oer-Erkenschwick. Die eingetroffenen Polizeikräfte konnten einen 23-jährigen Mann aus Oer-Erkenschwick in dem Park antreffen. Er wies mehrere schwere Verletzungen am Oberkörper auf, welche ihm vermutlich mit einem gefährlichen Werkzeug zugefügt worden waren. Der Oer-Erkescnhwicker wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Es soll sich um mehrere unbekannte männliche Täter gehandelt haben.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

